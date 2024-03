Лос-Анджелес, США, 30 ноября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix начнёт снимать фильм о композиторе Элмере Бернстайне в мае 2022 года. Об этом 30 ноября сообщает портал We Got This Covered.

Цитата из к/ф «Звезда родилась». реж Брэдли Купер. 2018. США

Главную роль в этой картине исполнит Брэдли Купер, который, как отмечает издание, является самым неудачливым актёром в том, что касается «Оскара»: Купер восемь раз был номинирован на престижную премию (как сценарист, актёр и продюсер) но ни разу не получил награду. Автор статьи предположил, что биографический фильм о Бернстайне может положить конец его неудачам.

Напомним, Элмер Бернстайн известен как автор музыки ко многим известным фильмам, он, в частности, работал над саундтреками картин «Великолепная семёрка», «Человек с золотой рукой», «Возвращение семёрки», «Большой побег», «Воскрешая мертвецов «, «Эпоха невинности» и других.