София, 30 ноября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В столице Болгарии продолжены переговоры представителей партий и политических сил, победивших на парламентских выборах 14 ноября, относительно формирования нового правительства республики, передает 30 ноября «Болгарское телевидение».

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Согласно официальной информации, консультации на тему культуры, экологии и развития средств массовой информации проходят в рабочем режиме, несмотря на поздний вечер.

«Наша задача — выработать единую позицию по функционированию кабинета министров, и для соответствующей дискуссии необходимо использовать каждую минуту», — говорится в заявлении участников форума.

Напомним, партии «Продолжаем перемены», «БСП», «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария» приступили к обсуждению вопросов формирования болгарского правительства 16 ноября.

Как ожидается, 3 декабря президент Болгарии Румен Радев созовет заседание Народного собрания (парламента) страны, где будет одобрен состав нового правительства республики.