Мурманск, , 21:20 — REGNUM Движение грузов по железнодорожной ветке к угольному терминалу Лавна в Мурманской области будет запущено к концу 2023 года. Об этом в ходе своего визита в Заполярье сообщил замминистра транспорта РФ Василий Десятков.

Строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» Morproekt.ru

«За счёт бюджета реализуются ближние подходы к «Лавне» — 46 км железнодорожных путей. Более половины работ выполнено, практически полностью отсыпано земляное полотно. Но в связи с тем, что несколько устарела проектная документация, появилась необходимость её откорректировать. Мы планируем осенью следующего года заключить новый контракт на продолжение и окончание работ. Стоит задача — до конца 2023 года запустить рабочее движение по этой ветке к порту «Лавна» […] к концу 2023 года выйти на возможность провоза грузов до 18 миллионов тонн в год», — пояснил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, порт «Лавна» станет резидентом территории опережающего развития «Столица Арктики».