Санкт-Петербург, , 21:18 — REGNUM В Ломоносовском районе Ленинградской области железнодорожный состав протаранил автобус, сообщает 30 ноября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Автобус (сс) Santiago Gomez

Столкновение произошло на подъездных путях Кировского завода. По некоторым данным, в автобусе находился только водитель, он остался жив.

Число пострадавших устанавливается. Подробности и причины инцидента выясняются.

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