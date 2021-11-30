Санкт-Петербург, 30 ноября 2021, 21:18 — REGNUM В Ломоносовском районе Ленинградской области железнодорожный состав протаранил автобус, сообщает 30 ноября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Столкновение произошло на подъездных путях Кировского завода. По некоторым данным, в автобусе находился только водитель, он остался жив.
Число пострадавших устанавливается. Подробности и причины инцидента выясняются.
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