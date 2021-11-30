Санкт-Петербург, 30 ноября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. В Ломоносовском районе Ленинградской области железнодорожный состав протаранил автобус, сообщает 30 ноября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

(сс) Santiago Gomez Автобус

Столкновение произошло на подъездных путях Кировского завода. По некоторым данным, в автобусе находился только водитель, он остался жив.

Число пострадавших устанавливается. Подробности и причины инцидента выясняются.