Москва, , 21:14 — REGNUM Более 50 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла вечером во вторник, 30 ноября, на фоне ухудшения погодных условий. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Шереметьево Syl.ru

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Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Шереметьево» отменено 11 рейсов и ещё 11 рейсов задержано, в «Домодедово» отменено три рейса и 23 рейса задержано, во «Внуково» отменено четыре рейса и столько же рейсов задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее столичное управление МЧС России предупредило о сильном ветре, метели и гололедице в Московском регионе до утра среды, 1 декабря.