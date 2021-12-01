Берлин, 1 декабря, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Германии и других странах Евросоюза службы экстренной помощи приняли меры против предполагаемых членов международной наркогруппировки. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 30 ноября.

«Обвиняемые, как сообщается, незаконно ввезли почти пять тонн кокаина из стран Латинской Америки в ФРГ», — сообщила прокуратура Берлина. Силы обыскали более 40 объектов в Германии и за рубежом, предъявив 14 ордеров на арест.

Помимо правоохранительных органов в Берлине и Дортмунде, к делу были привлечены власти Латвии и Испании. Комплекс расследований направлен против нескольких предполагаемых наркоторговцев, а также двух колумбийских поставщиков. Кроме того, полицейским силам удалось выявить потребителей кокаина в Берлине.

Всего насчитывается 28 подозреваемых в возрасте от 22 до 62 лет. Большинство из них имеют немецкое гражданство, но, как сообщается, в этом также участвовали граждане Турции, Греции, Ирака, Грузии, Украины и Латвии. Помимо прочего, их обвиняют в торговле кокаином и отмывании денег.

По утверждениям властей, расследование Федерального управления уголовной полиции относится к делу от ноября 2018 года. В то время 690 килограммов кокаина были изъяты в транспортном контейнере в порту Сантос (Бразилия), который был адресован компании в Берлине. Затем управление раскрыло высокопрофессиональную и разветвленную структуру преступников.

По словам генерального прокурора, после обнаружения наркотиков в 2018 году банда ушла в подполье. Тем не менее, подозреваемые намеревались вновь создать различные транспортные маршруты через Колумбию, Панаму и Мексику, чтобы осуществить крупные поставки кокаина в Европу.