Берлин, , 06:56 — REGNUM России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии, заявил 30 ноября федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время консультаций с коллегами по НАТО в столице Латвии. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал высказывания немецкого представителя, заявив, что «любая новая агрессия будет иметь серьезные последствия для России».

Фоном для заявлений политиков служат выводы НАТО, согласно которым Россия вновь сосредоточила крупный воинский контингент и современное вооружение у границ с Украиной.

«Военные действия России на границе с Украиной вызывают у нас серьезные опасения», — заявил Маас. Глава МИД также отметил: «Сейчас важны честные и устойчивые шаги по деэскалации, которые могут быть предприняты только путем обсуждения. Я не устаю подчеркивать, что дверь в такие переговоры остается открытой для России».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также назвал ситуацию тревожной и назвал внешнеполитические действия России «агрессивными». Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, в свою очередь, заявил, что недавние события напомнили о том, что Москва по-прежнему представляет для блока особую угрозу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена действовать, если НАТО перейдет свою «красную черту» в отношении Украины. По его словам, Москва будет рассматривать развертывание определенных наступательных ракетных средств на территории Украины в качестве спускового механизма.