* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Берлин, , 07:49 — REGNUM Немецкий суд признал бывшего члена «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) виновным в геноциде и преступлениях против человечности за убийство 5-летней девочки в 2015 году, приговорив его к пожизненному заключению. Об этом сообщило немецкое агентство DW 30 ноября.

Высший региональный суд Франкфурта признал 29-летнего Таху А. Д. виновным в геноциде и преступлениях против человечности, приговорив его к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима.

Франкфуртское дело является первым в мире, в котором решается вопрос о том, сыграл ли бывший член так называемой группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) роль в попытке геноцида религиозной группы езидов.

Обвинение также связано с гибелью пятилетней девочки от обезвоживания летом 2015 года. Жена подсудимого была заключена в тюрьму на 10 лет в октябре после того, как суд узнал о её бездействии, когда ребенка оставили умирать от жажды на солнце.

Разбирательство пришлось ненадолго приостановить, так как подсудимый потерял сознание, когда приговор был зачитан вслух в суде.