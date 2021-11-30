Москва, 30 ноября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple на своем официальном сайте анонсировала победителей третьей ежегодной премии Apple Music Awards, определившей лучших исполнителей за подходящий к концу 2021 год и их влияние на музыкальную индустрию.

Официальный сайт Apple Рэпер Скриптонит

В этом году к пяти основным категориям была добавлена еще одна — «Региональный артист года», которая определяет лучших исполнителей из следующих стран и регионов: Германии, Франции, Японии, России и Африки. Выбор основывается на вкладе артиста в местную музыкальную индустрию и на его успехе в чартах.

В России свою статуэтку премии Apple Music Awards получил рэпер Скриптонит, он же Адиль Жалелов. «Дебютный альбом Скриптонита «Дом с нормальными явлениями» мгновенно стал классикой и был признан одним из главных альбомов новой российской хип-хоп революции», — пишет Apple Music в официальном заявлении. Напомним, что после создания собственного лейбла Musica36 в 2019 году Скриптонит выпустил альбом «2004», который изначально был доступен исключительно на стриминговой платформе Apple Music. Он стал записью года по прослушиваниям в России.

«Эта награда — кульминация нескольких удивительных лет, и Apple Music поддерживали меня на протяжении большей части этого пути», — сказал Скриптонит. «Спасибо за признание». В 2020 году сервис Apple Music эксклюзивно выпустил короткометражный фильм «За кулисами 2004» со Скриптонитом».