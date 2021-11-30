Лос-Анджелес, США, 30 ноября 2021, 21:06 — REGNUM В сети появились первые рецензии критиков на экранизацию бродвейского мюзикла «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. Об этом 30 ноября сообщает портал Cinema Blend.
Издание отметило, что авторы известных изданий не единодушны в оценках новой картины режиссёра. Некоторые пришли в восторг от экранизации, отзывы других говорят о том, что Спилберг, конечно, не испортил оригинал, но и чем-то особо выдающимся его «Вестсайдская история» не является.
«Вестсайдская история» потрясающая. Обновлённый сценарий добавляет глубины героям глубины и сияния актёрскому составу», — заявил автор Cinema Blend Кори Чичизола. Аналогичное мнение высказали Сара Эль-Махмуд (Cinema Blend), Иоланда Мачадо (The Wrap), Алиша Граузо (Screen Rant) и ряд других известных критиков.
https://twitter.com/CoreyChichizola/status/1465515941341630464
https://twitter.com/sarah_elmahmoud/status/1465593329857404928
https://twitter.com/SassyMamainLA/status/1465560784738537472
https://twitter.com/AlishaGrauso/status/1465559251233828864
«Вестсайдская история», как и ожидалось, немного избыточна, но она настолько хорошо сделана и с таким энтузиазмом поставлена, что это почти не имеет значения», — написал Скотт Мендельсон (Forbes).
https://twitter.com/ScottMendelson/status/1465559729669763072
«Вестсайдская история» была действительно красива, но как-то не так. Есть некоторые вещи, которые не переносятся на современный экран, например танцующие банды (которые никогда не работали)», — такое мнение высказала Дженна Буш (портал VitalThrills, член Critics Choice Association).
https://twitter.com/JennaBusch/status/1465560063913824256
Напомним, в России премьера мюзикла «Вестсайдская история» состоится 9 декабря 2021 года. Главные роли в картине исполнили Рэйчел Зеглер,Энсел Элгорт,Майк Фейст,Кори Столл,Рита Морено,Ариана ДеБос,Дэвид Альварез.
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