Лос-Анджелес, США, 30 ноября, 2021, 21:06 — ИА Регнум. В сети появились первые рецензии критиков на экранизацию бродвейского мюзикла «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. Об этом 30 ноября сообщает портал Cinema Blend.

Tobias Wrzal Кино

Издание отметило, что авторы известных изданий не единодушны в оценках новой картины режиссёра. Некоторые пришли в восторг от экранизации, отзывы других говорят о том, что Спилберг, конечно, не испортил оригинал, но и чем-то особо выдающимся его «Вестсайдская история» не является.

«Вестсайдская история» потрясающая. Обновлённый сценарий добавляет глубины героям глубины и сияния актёрскому составу», — заявил автор Cinema Blend Кори Чичизола. Аналогичное мнение высказали Сара Эль-Махмуд (Cinema Blend), Иоланда Мачадо (The Wrap), Алиша Граузо (Screen Rant) и ряд других известных критиков.

https://twitter.com/CoreyChichizola/status/1465515941341630464

https://twitter.com/sarah_elmahmoud/status/1465593329857404928

https://twitter.com/SassyMamainLA/status/1465560784738537472

https://twitter.com/AlishaGrauso/status/1465559251233828864

«Вестсайдская история», как и ожидалось, немного избыточна, но она настолько хорошо сделана и с таким энтузиазмом поставлена, что это почти не имеет значения», — написал Скотт Мендельсон (Forbes).

https://twitter.com/ScottMendelson/status/1465559729669763072

«Вестсайдская история» была действительно красива, но как-то не так. Есть некоторые вещи, которые не переносятся на современный экран, например танцующие банды (которые никогда не работали)», — такое мнение высказала Дженна Буш (портал VitalThrills, член Critics Choice Association).

https://twitter.com/JennaBusch/status/1465560063913824256

Напомним, в России премьера мюзикла «Вестсайдская история» состоится 9 декабря 2021 года. Главные роли в картине исполнили Рэйчел Зеглер,Энсел Элгорт,Майк Фейст,Кори Столл,Рита Морено,Ариана ДеБос,Дэвид Альварез.