Брюссель, , 20:53 — REGNUM Украина имеет право на получение членства в Североатлантическом альянсе, но для окончательного решения вопроса о членстве необходим консенсус всех стран блока, заявил 30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД альянса в Риге.

Украина в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом он также заявил, что Россия вмешиваться в этот процесс не может.

«Мы поддерживаем Украину на пути к НАТО, евроатлантической интеграции, поддерживаем ее реформы, борьбу с коррупцией, усиление обороны и безопасности. Необходимо соответствовать стандартам НАТО. Это должно быть решение 30 государств-членов, необходимо их согласие на расширение альянса. Россия не имеет права вмешиваться в это, так как Украина — суверенное и независимое государство… Этот вопрос могут решать Украина и страны НАТО, у России нет права вето», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд государств-членов НАТО категорически против принятия Украины в альянс.

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