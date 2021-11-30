Брюссель, 30 ноября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Украина имеет право на получение членства в Североатлантическом альянсе, но для окончательного решения вопроса о членстве необходим консенсус всех стран блока, заявил 30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД альянса в Риге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в НАТО

При этом он также заявил, что Россия вмешиваться в этот процесс не может.

«Мы поддерживаем Украину на пути к НАТО, евроатлантической интеграции, поддерживаем ее реформы, борьбу с коррупцией, усиление обороны и безопасности. Необходимо соответствовать стандартам НАТО. Это должно быть решение 30 государств-членов, необходимо их согласие на расширение альянса. Россия не имеет права вмешиваться в это, так как Украина — суверенное и независимое государство… Этот вопрос могут решать Украина и страны НАТО, у России нет права вето», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд государств — членов НАТО категорически против принятия Украины в альянс.