Мурманск, 30 ноября, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В инфекционном отделении Мурманской областной больницы взорвался баллон с кислородом.

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость с жидким медицинским кислородом

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, ЧП произошло в 19:45.

«В медучреждении вышел из строя кислородный транспортировочный баллон — сорвало редуктор. Произошёл выброс с хлопком сжатого кислорода из баллона. Пострадавших и пожара нет, что зафиксировано прибывшим на место пожарным расчетом. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.