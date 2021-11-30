Манчестер, Великобритания, 30 ноября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» и ныне главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» намерено пригласить итальянца после истечения сроков контракта с Ральфом Рангником, который будет занимать пост главного тренера английского клуба до июня 2022 года. Об этом 30 ноября сообщило издание The Telegraph.

Roger Goraczniak Роберто Манчини

Ранее сообщалось, что Ральф Рангник не сможет помочь «Манчестер Юнайтед» в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 с «Арсеналом», так как не успевает получить разрешение на работу.

На данный момент «Манчестер Юнайтед,» одержав лишь пять побед в сезоне АПЛ и набрав восемнадцать очков, идет лишь на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.