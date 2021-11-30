Лондон, , 20:51 — REGNUM Мировые цены на нефть в течение дня упали более чем на 5%, стоимость барреля североморской нефтяной смеси марки Brent опускалась ниже $69, свидетельствуют данные торгов во вторник, 30 ноября.

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По состоянию на 19.59 мск февральские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне торговались на уровне $69,23 за баррель, что на 5,46% ниже показателя предыдущей торговой сессии.

Минутами ранее стоимости нефти данной марки опускалась ниже $69 за баррель впервые с 24 августа текущего года.

Тем временем январские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 5,4% — до $66,15 за баррель.

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