Владивосток, 22 мая, 2020, 10:58 — ИА Регнум. Во Владивостоке состоялось заседание Совета судей Приморья, где было рассмотрено заключение комиссии по этике в отношении судьи Советского районного суда Роны Сопчук, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные суда.

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«Совет судей Приморского края постановил утвердить заключение комиссии по этике Совета судей Приморского края от 16 апреля 2020 года в отношении судьи Советского районного суда г. Владивостока Сопчук Р.В. о нарушении ею положений Кодекса судейской этики, обратиться в Квалификационную коллегию судей Приморского края с представлением о применении в отношении Сопчук Р.В. дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи», — сказано в сообщении.

Поводом для такого решения послужил инцендент: 6 марта судья Сопчук беспрепятственно зашла в зал заседаний на «чужой» процесс и прямиком направилась к представителю генпрокуратуры Сергею Бочкареву со словами: «Я пришла поздравить вас с Международным женским днём».

Заседание шло по делу о взыскании в доход государства с осужденного экс-мэра Игоря Пушкарёва и группы компаний «Востокцемент» более 1,4 млрд рублей. В своём выступлении прокурор несколько раз упомянул депутата Госдумы Сергея Сопчука — супруга судьи.

По сообщениям СМИ, Сергей Бочкарев чуть ли не обвинил Сергея Сопчука в «шантаже» и попытках влиять на процесс. А также вскользь упомянул, что в Советском суде работает родственница депутата.

Судебная коллегия примет решение о дальнейшей профессиональной деятельности судьи Роны Сопчук 27 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти бывших и двух действующих судей.