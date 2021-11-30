Челябинск, 30 ноября 2021, 20:49 — REGNUM В Челябинске грузовой поезд травмировал женщину. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Авария произошла вечером 29 ноября. Травмы получила женщина 1977 года рождения, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда применил экстренное торможение и сигналил на большой громкости, но избежать наезда не удалось.
Следователи проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.