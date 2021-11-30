Челябинск, , 20:49 — REGNUM В Челябинске грузовой поезд травмировал женщину. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Автомобиль СКР

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Авария произошла вечером 29 ноября. Травмы получила женщина 1977 года рождения, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда применил экстренное торможение и сигналил на большой громкости, но избежать наезда не удалось.

Следователи проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.