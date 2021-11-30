Челябинск, 30 ноября, 2021, 20:49 — ИА Регнум. В Челябинске грузовой поезд травмировал женщину. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

Авария произошла вечером 29 ноября. Травмы получила женщина 1977 года рождения, которая переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда применил экстренное торможение и сигналил на большой громкости, но избежать наезда не удалось.

Следователи проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.