Купертино, США, , 20:47 — REGNUM Американская технологичная корпорация Apple на своем официальном сайте анонсировала победителей третий ежегодной премии Apple Music Awards, определившей лучших исполнителей за подходящий к концу 2021 год и их влияние на музыкальную индустрию.

Статуэтка премии Apple Music Award Официальный сайт Apple

Apple Music определила лучших в пяти категориях — «Артист года», «Автор года», «Прорыв года», «Песня года» и «Альбом года». Победители были также определены с помощью мнения экспертов и пользователей музыкального сервиса. Также в этом году Apple добавил еще одну дополнительную категорию к пяти основным — «Региональный артист года», которая определяет лучших исполнителей из Германии, Японии, Франции, Африки и России, основываясь на вкладе артиста в местную музыку и его успехах в чартах.

«Прошедшие 12 месяцев оказались замечательными для музыки, и мы рады отметить артистов, которые формируют культуру вокруг себя и общаются с поклонниками по всему миру с помощью Apple Music», — сказал Оливер Шуссер, вице-президент Apple по Apple Music и Beats. «В этом году мы также отмечаем больше региональных артистов, демонстрируя влияние необычайно талантливых музыкантов по всему миру».

В категории «Лучшим артист года» одержал победу американский ритм-н-блюз исполнитель The Weeknd, чей хит-сингл «Blinding Lights» конца 2019 года недавно стал крупнейшим синглом в истории чарта Billboard Hot 100, продержавшись в нем более 90 недель подряд.

«Прорывом года» стала 18-летняя поп-исполнительница Оливия Родриго, дебютировавшая в этом году с альбомом «Sour», ранее удостоившийся номинации на звание «Альбом года» в премии «Грэмми». Ее дебютный сингл «Drivers license», вышедший в январе 2021 года, возглавил хит-парады многих стран и также был номинирован в нескольких категориях «Грэмми».

В категории «Автор года» Apple Music также оказался солидарен с «Грэмми», отметив ритм-н-блюз исполнительницу H.E.R., которая в этом году презентовала коллекцию из 21 песен под названием «Back Of My Mind». Пластинка стала успешной в чартах Apple Music 30 стран с помощью синглов «Damage» и «Come Through».