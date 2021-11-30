Архангельск, 30 ноября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Архангельские коммунисты собрали 8767 подписей против федеральных законопроектов о QR-кодах. Об этом они сообщили на странице регионального отделения партии КПРФ «ВКонтакте».

Https://vk.com/okrug Коммунисты с подписными листами у здания Архангельского облсобрания

"Люди не понимают, почему на «Маргаритинской ярмарке» или на праздновании «Дервиша» можно собраться десяткам тысяч людей без какого-либо контроля, а провести митинг на 200−300 человек или просто встречу с депутатами нельзя. Людей раздражают двойные стандарты и это раздражение становится всё более радикальным», — отметил первый секретарь Архангельского обкома Александр Гревцов после передачи документов в облсобрание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Архангельское облсобрание было доставлено 14,5 тысяч подписей против законопроектов о QR-кодах.