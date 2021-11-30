Флоренция, Италия, , 20:40 — REGNUM 30 ноября во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в матче пятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Сампдорией». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Александр Кокорин Садовников Дмитрий

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Терраччано, Мартинес, Бираги, Венути, Жулио, Бонавентура, Торрейра, Дункан, Кальехон, Влахович, Соттил.

Запасные: Миленкович, Сапонара, Малех, Терзич, Фризон, Гонсалес, Бенасси, Розати, ди Стефано, Альваро Одриосола, Софьян Амрабат, Александр Кокорин.

«Сампдория»: Аудеро, Колли, Берешиньский, Феррари, Мурру, Торсбю, Сильва, Верре, Кандрева, Капуто, Габбьядини.

Запасные: Ауджелло, Шабо, Чиерво, Аскильдсен, Драгушин, Есида, Квальярелла, Йепес, Равалья, Фальконе, Тримболи.

На данный момент «Фиорентина» с 21-м очком идет на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория», набрав пятнадцать очков после четырнадцати туров, расположилась девятью позициями ниже.