* талибах — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:37 — REGNUM Лидер Афганского национального конгресса (АНК) считает, что формирование талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всеобъемлющего правительства «бессмысленно», пишет Shafaqna.

Абдул Латиф Педрам, лидер партии Афганский национальный конгресс, заявил, что формирование инклюзивного правительства талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане «бессмысленно».

Педрам рассматривает раздел Афганистана или создание федеративного государства как решение нынешнего кризиса в стране.

По его словам, инклюзивное правительство в Афганистане — самая бессмысленная концепция в Эмирате Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Есть не более двух способов, — добавил он. — Демократический распад или федерализм».