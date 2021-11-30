Кабул, 30 ноября 2021, 20:37 — REGNUM Лидер Афганского национального конгресса (АНК) считает, что формирование талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всеобъемлющего правительства «бессмысленно», пишет Shafaqna.
Абдул Латиф Педрам, лидер партии Афганский национальный конгресс, заявил, что формирование инклюзивного правительства талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане «бессмысленно».
Педрам рассматривает раздел Афганистана или создание федеративного государства как решение нынешнего кризиса в стране.
По его словам, инклюзивное правительство в Афганистане — самая бессмысленная концепция в Эмирате Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Есть не более двух способов, — добавил он. — Демократический распад или федерализм».