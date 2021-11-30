Тула, , 20:36 — REGNUM Более сотни населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях Тульской области остались без света из-за непогоды 30 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В результате неблагоприятных погодных условий было зафиксировано отключение электроснабжения более 100 населенных пунктов в 22 муниципальных образованиях. На данный момент работа по восстановлению ведется и более половины аварийных отключений электроснабжения уже восстановлено», — данные привел заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тульской области (по антикризисному управлению) — руководитель оперативного штаба Игорь Сазонов.

Также, по информации МЧС, ветер повалил 78 деревьев в 12 муниципальных образованиях.

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Силы и средства Главного управления МЧС России по Тульской области работают в режиме «повышенной готовности». На территории области создана группировка сил и средств в количестве более 2200 человек и 890 единиц техники из числа спасательных формирований, дорожных служб, ГИБДД и скорой медицинской помощи.