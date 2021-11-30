Представитель РФ в ООН заявил, что напряжённость в секторе Газа сохраняется
Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Напряжённость между Израилем и Палестиной по-прежнему вызывает тревогу и требует принять меры, заявил 30 ноября первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН.
Отметив, что арабо-израильский конфликт создаёт «постоянный очаг нестабильности для всего Ближнего Востока», Полянский сказал:
По его словам, в любой момент могут начаться между израильской и палестинской сторонами полномасштабные боевые действия, подобные военной эскалации, «которую мы наблюдали в мае этого года».
Российский дипломат добавил, что необходимо срочно решить вопрос по «стабилизации» ситуации, а также по гуманитарному содействию палестинцам. Необходимо создать условия, чтобы Израиль и Палестина возобновили мирное урегулирование.