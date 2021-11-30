* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 20:34 — REGNUM Human Rights Watch провела расследование в отношении более 100 бывших сотрудников афганской армии и полиции, которые были убиты или пропали без вести с момента прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно новому отчету Human Rights Watch, опубликованному New York Times, более 100 бывших сотрудников афганских сил безопасности в четырех провинциях были убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за два с половиной месяца после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или пропали без вести.

Убийства являются частью серии убийств и произвольных казней, которые в основном считаются «убийствами из мести», и произошли по всему Афганистану после падения правительства Ашрафа Гани в августе.

Нападения подчеркивают опасность, с которой сталкиваются критики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), активисты и сотрудники сил безопасности бывшего афганского правительства, несмотря на всеобщую амнистию, объявленную талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении государственных служащих и бывших военных, пишет «Шафакна Афганистан».

В опубликованном во вторник (30 ноября) докладе Human Rights Watch обнародовала подробности смертей и похищений исчезновений 47 сотрудников бывших афганских правительственных сил безопасности в четырех провинциях (Газни, Гильменд, Кандагар и Кундуз) в период с 15 по 31 октября. Все они либо сдались талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), либо были задержаны ими.

Расследование показывает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несут ответственность за убийство или исчезновение по крайней мере еще 53 других бывших сотрудников сил безопасности в тех же провинциях.

По данным информационного агентства ISNA, Патриция Гусман, директор азиатского отделения Human Rights Watch, заявила, что амнистия, обещанная лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не помешала полевым командирам казнить или похищать бывших сотрудников афганских сил безопасности. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен приложить усилия к предотвращению новых убийств, привлечению виновных к ответственности и выплатить компенсации семьям жертв.

Гусман подчеркнула, что убийства были актами преднамеренной расправы с диссидентами и теми, кто может представлять угрозу новому правительству, и что лидеры «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрывают глаза на эти преступления.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давно преследует бывших сотрудников сил безопасности и бывших правительственных чиновников, а также активистов, журналистов и старейшин. В частности, за 18 месяцев, предшествовавших захвату талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане, движение развернуло террористическую кампанию против журналистов, правительственных чиновников и военнослужащих, а также лидеров гражданского общества, хотя она редко брала на себя ответственность за нападения.

Но волна произвольных казней и недавних убийств вызвала новые опасения, поскольку они происходят, несмотря на то, что высокопоставленные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали, что новое афганское правительство не будет принимать мер против военнослужащих и чиновников бывшего правительства.

Кровавые разборки (междоусобицы) и вражда часто на местном и семейном уровнях, играли заметную роль в конфликтах в Афганистане за последние четыре десятилетия.

Представитель Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил New York Times, что некоторые боевики, возможно, взяли закон в свои руки, чтобы решить старые конфликты, но убийства и похищения не являются политикой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамаулла Самангани заявил, что правительство проводит серьезное расследование таких инцидентов, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности.

«Мы полностью привержены положению об амнистии, — сказал Самангани в телефонном интервью. — У нас еще нет создана система безопасности, и некоторые люди используют этот вакуум, злоупотребляют именем Исламского Эмирата и совершают такие убийства. Убийства из мести не в интересах нашего правительства. В это критическое время они подрывают авторитет Исламского Эмирата».

В отчете также говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при розыске некоторых бывших сотрудников афганских сил безопасности, угрожают их семьям и преследуют их, чтобы заставить раскрыть их местонахождение.