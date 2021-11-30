Тюмень, 30 ноября, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В Тюмени в подъезде одного из домов на Лесобазе курьер обнаружил голую девочку, которая выпрашивала еду. Об этом сообщается 30 ноября в группе «Подслушано на Лесобазе» в социальной сети «ВКонтакте».

juliezkoven0 Девочка

«Сегодня делал доставку. Подбегает ко мне в коридоре девочка от роду три года и говорит: «Дядя, я есть хочу». Я заказ отдал и говорю: «Девочка, ты где живёшь, в какой квартире?» Она берёт меня за руку и ведёт. Дверь в квартиру нараспашку, подходит она к лежащей матери спящей и говорит: «Там дядя». А эта особа её в ответ послала на три буквы», — сообщает курьер.

Доставщик вызвал полицию. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области подтвердили данный факт. После приезда правоохранителей девочку передали бабушке.

«Установлена мать ребёнка. Её привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских прав и поставили на профилактический учет. Информация передана в другие органы системы профилактики для принятия мер в пределах их компетенции», — цитирует портал 72.ru пресс-службу ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2021 года в Тюмени супружескую чету лишили родительских прав в отношении девятерых детей.