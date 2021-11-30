Орел, , 20:25 — REGNUM В Орловский области ураган повалил 200-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым в Спасском-Лутовиново, об этом сообщили 30 ноября в пресс-службе музея-заповедника.

Поваленный «тургеневский» дуб Http://spasskoye-lutovinovo.ru/

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«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине. Постоять под его кроной и поклониться ему — по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира», — прокомментировал директор музея-заповедника Сергей Ступин.

Как уточнили в пресс-службе музея, 30 ноября ураган с порывами ветра до 30 метров в секунду поломал несколько старых елей, ясеней и берёз, немало потерь в старинной липовой аллее парка усадьбы. 30-метровый «тургеневский» дуб был буквально вырван из земли.

«Тургеневский дуб» (198 лет) внесён в Реестр старовозрастных деревьев, в 2021 году был признан главным деревом страны.