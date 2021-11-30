Москва, , 21:35 — REGNUM Требовать компенсации за переданный Германии двадцать лет назад архив Баха неразумно. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник Heinrich-Böll-Stiftung

Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник фактически потребовал у Германии репарации за утраченные во время Великой Отечественной войны культурные ценности и за переданный Берлину в 2001 г. нотный архив И. Баха.

«Выдвигать претензии стране, которой двадцать лет назад был принесён в дар, т. е. по определению передан бесплатно и без каких-либо условий, нотный архив Баха, по крайней мере странно», — заявил эксперт.

«Если послу не нравится факт передачи архива или если он считает, что сам факт передачи архива в 2001 г. был незаконным или совершен с нарушениями, то Мельнику стоило бы обратиться в прокуратуру и в правоохранительные органы, с тем, чтобы наказать виновных» — подытожил Безпалько.