Москва, 30 ноября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Требовать компенсации за переданный Германии двадцать лет назад архив Баха неразумно. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Heinrich-Böll-Stiftung Посол Украины в Берлине Андрей Мельник

Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник фактически потребовал у Германии репарации за утраченные во время Великой Отечественной войны культурные ценности и за переданный Берлину в 2001 г. нотный архив И. Баха.

«Выдвигать претензии стране, которой двадцать лет назад был принесён в дар, т. е. по определению передан бесплатно и без каких-либо условий, нотный архив Баха, по крайней мере странно», — заявил эксперт.

«Если послу не нравится факт передачи архива или если он считает, что сам факт передачи архива в 2001 г. был незаконным или совершен с нарушениями, то Мельнику стоило бы обратиться в прокуратуру и в правоохранительные органы, с тем, чтобы наказать виновных» — подытожил Безпалько.