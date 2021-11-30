Эксперт: Украина не должна требовать компенсации за подаренный немцам архив
Москва, 30 ноября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Требовать компенсации за переданный Германии двадцать лет назад архив Баха неразумно. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник фактически потребовал у Германии репарации за утраченные во время Великой Отечественной войны культурные ценности и за переданный Берлину в 2001 г. нотный архив И. Баха.
«Выдвигать претензии стране, которой двадцать лет назад был принесён в дар,
«Если послу не нравится факт передачи архива или если он считает, что сам факт передачи архива в 2001 г. был незаконным или совершен с нарушениями, то Мельнику стоило бы обратиться в прокуратуру и в правоохранительные органы, с тем, чтобы наказать виновных» — подытожил Безпалько.