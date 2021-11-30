Роквилл, США, , 20:24 — REGNUM Bethesda выложила в сеть короткометражный фильм про разработку ролевой видеоигры Starfield. Видео было опубликовано 30 ноября на YouTube-канале компании.

Starfield Скриншот с YouTube

В ролике авторы игры, в частности, рассказали о предыдущих проектах Bethesda и о пути студии к Starfield. В видео разработчики также показали новые кадры из игры с кораблями, планетами и роботами.

Напомним, релиз Starfield запланирован на 11 ноября 2022 года. Ранее глава Bethesda Тодд Говард сообщил, что в игру будет включено более 150 тыс. строчек диалогов, что является рекордом для проектов студии.

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