Роквилл, США, 30 ноября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Bethesda выложила в сеть короткометражный фильм про разработку ролевой видеоигры Starfield. Видео было опубликовано 30 ноября на YouTube-канале компании.

Скриншот с YouTube Starfield

В ролике авторы игры, в частности, рассказали о предыдущих проектах Bethesda и о пути студии к Starfield. В видео разработчики также показали новые кадры из игры с кораблями, планетами и роботами.

Напомним, релиз Starfield запланирован на 11 ноября 2022 года. Ранее глава Bethesda Тодд Говард сообщил, что в игру будет включено более 150 тыс. строчек диалогов, что является рекордом для проектов студии.