Москва, , 20:22 — REGNUM Сибирь — ключевая точка роста для российского лесопромышленного комплекса, заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко в интервью ИА REGNUM. Она отметила, что в стране три макрорегиона ориентированы на лесную промышленность — Сибирь, Дальний Восток и Северо-Запад.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам Абрамченко, в Сибири сейчас главный упор делается на строительство и модернизацию целлюлозно-бумажных комбинатов. В Красноярском крае не позднее 2026 года планируется строительство ЦБК, объём инвестиций в который составит до 100 млрд рублей. В конце 2022 года планируется завершение крупной модернизации комбината в Усть-Илимске, здесь будет производство более 600 тыс. тонн тарного картона для производства гофроупаковки. Объём инвестиций составляет около 90 млрд рублей.

Кроме того, в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях реализуются приоритетные инвестиционные проекты по производству пиломатериалов, фанеры, погонажа, мебельного щита, сообщила вице-премьер.