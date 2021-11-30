Москва, , 20:59 — REGNUM Заявления посла Украины в Германии Андрея Мельника противоречат заявлениям другого украинского политика — Арсения Яценюка. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник МЗС України

Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник отметился рядом скандальных и громких заявлений, перемежавшихся с обвинениями в адрес Германии. В частности, Мельник заявил, что Берлин должен выплатить Киеву репарации по итогам Великой Отечественной войны.

«Довольно иронично смотрятся требования Андрея Мельника на фоне заявлений другого, уже слегка подзабытого украинского политика — Арсения Яценюка», — заявил эксперт.

«Яценюк заявил в эфире немецкого телевидения, а именно телеканала ARD, о том, что СССР вторгся на территорию Германии и Украины», — отметил политолог.

«Если Германия подверглась «вторжению» со стороны Советского Союза, как и Украина, то на каком же основании Мельник требует у нее репарации? Или вторглась все-таки Германия?», — подытожил политолог.