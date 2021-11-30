Москва, , 20:17 — REGNUM Попытки переноса сроков запрета на экспорт кругляка, создания монопольных лесных структур, очередной отсрочки запрета — не в национальных интересах России, уверена заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Об этом она заявила в интервью ИА REGNUM. По её словам, решение о запрете вывоза кругляка хвойных и ценных лиственных пород из страны исторически важное.

Лес Марина Каширская (с) ИА REGNUM

Вице-премьер отметила: «Все уже поняли, что никаких послаблений в вопросе ограничения вывоза сырья не будет. В очередной раз говорю: для России круглый лес больше не товар. Возможно, кто-то рассчитывал на послабления, но мы делаем ставку на переориентацию бизнеса для создания продукции с высокой добавленной стоимостью, и это уже дало свои плоды».

Виктория Абрамченко сообщила, что на Дальнем Востоке за 9 месяцев 2021 года производство шпона увеличилось на 33%, пеллет — на 57%, целлюлозы — на 9%, мебели — на 10%. Предприятия лесопромышленного комплекса Хабаровского края в 2021 году дополнительно развернули производство сухих пиломатериалов в объеме 255 тыс. м3, а до конца года планируется создать мощности по производству ещё более 400 тыс. м3. В Приморском крае начата переработка низкосортной древесины в плиты OSB порядка 60 тыс. куб. м в год, при увеличении сырьевой базы объёмы производства вырастут в 6 раз.