Москва, , 20:48 — REGNUM Заявления посла Украины в Германии всегда отличались экстравагантностью, но сейчас он превзошёл самого себя. Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Андрей Мельник Germany.mfa.gov

«Надо признать, что посол Украины в Германии Андрей Мельник — это просто кладезь для любого историка. Как и для журналиста», — заявил эксперт.

«Что касается его требований… Требовать репарации могут только страны, подвергшиеся нападению, но одержавшие победу по результатам войны», — отметил политолог.

«Неужели Украина выиграла сейчас войну у Германии? Очевидно же, что нет, равно как и то, что такой самостоятельной политической единицы, как украинское государство, во время Великой Отечественной Войны не было», — добавил Безпалько.

«Украинской «державой», которую якобы восстановил Ярослав Стецько 30 июня 1941 г., можно смело пренебречь, никаким государством ее никто не считал, и в первую очередь — немцы», — рассказал эксперт.

«Почему Мельник требует от Германии репарации исключительно за утраченные культурные ценности? А как же уничтоженные города и сёла, угнанные на работу в Германию жители Украины, вывезенный скот и материальные ценности? Их возмещать, по логике Мельника, не нужно?», — задается вопросом эксперт.

«Мельник делает заявления исключительно с одной целью — чтобы его заметили» — подытожил эксперт

Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник стал заметным благодаря громким заявлениям о якобы имеющейся у него инсайдерской информации и обвинениям в адрес страны пребывания.