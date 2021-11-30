Тамбов, 30 ноября 2021, 20:16 — REGNUM В Тамбовской области завершилась в срок реализация запланированных на 2021 год мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Всего благоустроено 153 дворовых и 114 общественных территорий.
В Тамбовской области на благоустройство дворов и общественных пространств в 2021 году по нацпроекту направили около 269,5 млн рублей. Из них около 264 млн рублей — средства федерального бюджета.
В управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона подчеркнули, что все работы завершены в срок, до 1 декабря. Среди наиболее значимых общественных территорий — междворовое пространство у детского сада «Подсолнух» и сквер Строитель в Тамбове, парк у городской библиотеки в Моршанске и зеленая зона по улице Пушкина в Рассказово, первый этап благоустройства территории пруда 2-го микрорайона в Уварово и зона отдыха у физкультурно-оздоровительного комплекса «Салют» в рабочем поселке Мучкапский.
Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров считает работы по благоустройству территорий важной частью обеспечения комфортной среды проживания жителям региона.
Посещая города и районы области, глава региона обязательно оценивает состояние парков и скверов, результаты проведенной работы. Его замечания подрядчикам, предложения по комплексному подходу, визуализации этапов исполнения работ будут учтены в программе 2022 года. В нее включены 100 дворов и 106 общественных пространств региона.