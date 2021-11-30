Тамбов, 30 ноября, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области завершилась в срок реализация запланированных на 2021 год мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Всего благоустроено 153 дворовых и 114 общественных территорий.

Tambov.gov.ru Благоустройство в Тамбовской области

В Тамбовской области на благоустройство дворов и общественных пространств в 2021 году по нацпроекту направили около 269,5 млн рублей. Из них около 264 млн рублей — средства федерального бюджета.

В управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона подчеркнули, что все работы завершены в срок, до 1 декабря. Среди наиболее значимых общественных территорий — междворовое пространство у детского сада «Подсолнух» и сквер Строитель в Тамбове, парк у городской библиотеки в Моршанске и зеленая зона по улице Пушкина в Рассказово, первый этап благоустройства территории пруда 2-го микрорайона в Уварово и зона отдыха у физкультурно-оздоровительного комплекса «Салют» в рабочем поселке Мучкапский.

Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров считает работы по благоустройству территорий важной частью обеспечения комфортной среды проживания жителям региона.

«Программу текущего года мы выполнили. Однако успокаиваться рано. Впереди — большие задачи по дальнейшему преображению территорий», — отметил Максим Егоров.

Посещая города и районы области, глава региона обязательно оценивает состояние парков и скверов, результаты проведенной работы. Его замечания подрядчикам, предложения по комплексному подходу, визуализации этапов исполнения работ будут учтены в программе 2022 года. В нее включены 100 дворов и 106 общественных пространств региона.