Бухарест, , 20:17 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 30 ноября в районе Вранча на Северо-Востоке Румынии. Об этом 30 ноября сообщило «Румынское телевидение».

Последствия землетрясения Martin Luff

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Согласно официальной информации, подземный толчок был зафиксирован в 18:20 по местному времени (19:20 мск) в сейсмически опасной зоне Среднекарпатского хребта на глубине 124 км.

Колебания почвы ощущались в Брашове, Плоешти, Питешти, Сибиу и других городах, а также в Бухаресте. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

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