Москва, , 20:12 — REGNUM В трехлетнем бюджете РФ предусмотрено ежегодное выделение Рослесхозу на лесоустройство 2,5 млрд рублей, что почти в 3 раза больше, чем в предыдущие годы. Об этом ИА REGNUM сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. По её словам, дальнейшее увеличение финансирования будет зависеть от увеличения доходов федерального бюджета от использования лесов.

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Как отметила Абрамченко, «сейчас нужно наладить работу по лесоустройству со стороны Рослесхоза и набрать штат профессиональных инженеров-лесоустроителей».

Вице-премьер напомнила, что с 1 января 2022 года полномочия по лесоустройству переходят на федеральный уровень. Цель федерализации лесоустройства — повышение качества работ и оптимизация затрат. Приоритет будет отдан лесоустройству в зоне интенсивного освоения лесов, проводиться лесоустройство будет за счет целевого бюджетного финансирования.

«Государство, как собственник лесного фонда, должно иметь актуальную информацию о количественных и качественных характеристиках лесных ресурсов. Это позволит эффективно ими распоряжаться и повысить доходность от использования лесов», — добавила Виктория Абрамченко.