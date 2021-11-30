30 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что перепись населения Украины пройдёт в сотрудничестве с компанией Apple.

Оксана Переможенко, , 21:55 — REGNUM Украина станет второй страной мира, перепись населения которой пройдёт в сотрудничестве с компанией Apple. Об этом 30 ноября написал президент Украины Владимир Зеленский в своем микроблоге в Twitter. По словам украинского лидера, это произойдёт в рамках меморандума о взаимопонимании между министерством цифровой трансформации Украины и Apple.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: «Горжусь» — Зеленский доверит перепись населения Украины компании Apple

Отметим, ранее в Киеве сообщали, что изучают возможность организации онлайн-выборов с участием компаний Microsoft и Apple.

Новость обсудили читатели украинских телеграм-каналов Klymenko Time и «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что в случае проведения переписи населения с применением цифровых технологий, это, по их мнению, будет подготовкой к организации проведения президентских выборов «через телефон». Иные указали на то, что результаты переписи населения Украины могут быть «плачевными».

»Пока соберутся провести перепись населения, можно будет обойтись перекличкой», — написал Александр.

«Распил [денег] на переписи дубль два за последние 2,5 года», — добавила Катерина Т.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Господа будут своих подданных пересчитывать!» — пишет НТС.

«По идее, государство заинтересованно в переписи само, зачем нанимать подрядчика из-за бугра? Раньше без них как-то справлялись ведь», — отметил Борис.

«В стране должны остаться только те, кто может себе позволить «Айфон» новенький. ясно, понятно», — с сарказмом отреагировала Anna.

«Нет «Айфона» — нет человека», — иронизирует «Крузенштерн».

»Выходит, если у тебя нет «Айфона» с установленной на нем «Дией» («Дия» — аналог «Госуслуг» — О. П.), то ты как бы… и не жилец», — задумалась Elena.

«Цифры будут плачевными. 30 лет евроинтеграции, так сказать. Сдаётся мне, Apple… [конец] придет. Оставь надежду всяк сюда входящий», — отметил Михаил М.

«Подготавливают, чтоб голосовали через телефон, и тогда Зеленский не то что на два срока, он рекорд Путина хочет побить…» — считает hop.

«Переписи населения не будет никогда. Потому что она покажет, что нас уже 30 миллионов или даже меньше. А значит, при СССР, когда Украина входила в шестёрку лучших стран Европы и нас было 52 [миллиона], уровень жизни был несопоставимо выше. И это не считая бесплатных квартир и символической квартплаты», — отметил Alex Z.

Значок счётчика. Перепись населения СССР. 1970 DeerChum

«Вместо того, чтобы заплатить в своей стране людям и провести человеческую перепись, заплатим яблокам, «они же нуждаются», и получим четкий перечень владельцев «Айфонов». Мудрое государственное решение. Остальные — «особи» (отсылка к словам Зеленского, который на своей последней пресс-конференции назвал тех граждан Украины, в отношении которых были введены санкции СНБО, «особями», усомнившись в том, что они люди — О. П.)», — добавила Юля Н.

«Мало им делить нас на «ватников» и «вышиватников» (насмешливое название украинского «патриота», слепо поддерживающего государственный курс — О. П.), теперь ещё и в извечный спор яблочников и андроидов маслица подольют», — шутит Елена М.

Читайте также: «Хозяевам виднее?» — посол Британии призвала Киев избавиться от газа из РФ