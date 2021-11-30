Нью-Йорк, США, , 20:06 — REGNUM Для прекращения войны в Донбассе нужен прямой диалог Украины с республиками Донбасса, об этом сказано в Минских соглашениях, сообщил 30 ноября журналистам первый заместитель постпред России при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский Un.org

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Он отметил, что по вопросу встречи «нормандской четвёрки» на уровне глав МИД Германия и Франция «проявили себя как пристрастную сторону».

Российский дипломат добавил, что Украине не следует оказывать покровительство в её попытках отступить от Минских соглашений: подобное попустительство «может привести к опасному развитию событий».

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