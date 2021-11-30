30 ноября 2021 | Время чтения 10 мин

В Лондоне и Вашингтоне прекрасно понимают, что они и даром никому не сдались, чтобы к ним лезли с угрозами; просто и к себе никто не пустит. В этом «катастрофа». Ибо по факту это будет означать неминуемый «возврат в естественный ареал исторического обитания» плюс раскол Запада. Некоторые страны континентальной Европы, которых будет становиться всё больше и больше, примутся отказываться от сомнительной привилегии поддержания союзнических отношений; кому ж охота плестись в обозе лузера?

Владимир Павленко, , 21:36 — REGNUM Не только в США, но и в целом на Западе разворачивается форменная истерика по поводу «дорожной карты» военного сотрудничества, подписанной 23 ноября в ходе переговоров в видеоформате между министрами обороны России и Китая Сергеем Шойгу и Вэй Фэнхэ. В частности, в Великобритании немало шума наделала уже упоминавшаяся ИА REGNUM статья «Угроза Западу», опубликованная 26 ноября The Sun.

Российско-китайские отношения Иван Шилов © ИА REGNUM

Вэй Фэнхе во время визита в Россию Mil.ru

Общество Генри Джексона, к которому принадлежит экзальтированная авторша с «широким», если судить по ее Twitter, кругом интересов — от российской банковской системы до футбольного антисемитизма, — строго говоря, лишь условно британская структура. Более оно походит на «иноагента» США, названное в честь одноименного сенатора-демократа, зоологического антикоммуниста и «зеленого» борца с промышленностью. Кембридж, при котором общество существует, — часть глобальной системы think tanks, занятых стратегическим планированием в интересах элит. Неформальным ядром этой системы считается связка лондонского Chatham House с вашингтонским Советом по международным отношениям (CFR); под их сенью создана разветвленная сеть институтов. Среди них американские RAND-Corp., Национальный фонд поддержки демократии, Аспен, Санта-Фе, Брукингс, Йельский университет, Массачусетский технологический институт (MIT), а также британский Сассекс с Тавистоком — институтом гуманитарных отношений, который считается системным alma-mater. Картинка будет неполной без упоминания об олигархических фондах, на взносы которых вся эта палитра существует; естественно, что олигархические заказы она и выполняет. Учитывая же нацеленность «хозяев денег» на глобализационное овладение вселенскими природными ресурсами, не нужно семи пядей во лбу, чтобы догадаться, какая именно музыка заказывается.

Какие претензии у них к российско-китайскому сближению, наличие которых само по себе пикантно в свете признания авторши, что Москва и Пекин не доверяют США и испытывают с их сторону разнообразные угрозы, включая военную? Казалось бы, прекрати эти угрозы создавать — и не получишь ничего в ответ. Но нет, здесь другая логика: «стоять прямо и слушать сюда!» и «мы гегемоны — не сметь выступать нам поперек!».

Первое, что им не нравится, — потенциально «катастрофические» последствия российско-китайского альянса для США, а значит, и для Великобритании, у которой, надо полагать, собственных мозгов в дефиците, поэтому она готова «за Вашингтон прыгать из окна». Почему последствия именно такие, раскрывается тут же: потому — это оговорка по Фрейду что поколеблется американское лидерство. То есть никакой угрозы не только объединение военных потенциалов России и КНР, но и их гипотетический полноценный военный союз не создают. Где Евразия, центр которой составляют наши две страны, а где англосаксы — на периферии, отстоящей от нас на тысячи километров. Угроза — в потере возможности угрожать другим, ибо в иной историко-политической реальности — не доминирования, а равноправия — англосаксонские элиты существовать не могут. «Если правила не устраивают джентльменов — джентльмены меняют правила». Почему? Во-первых, привыкли, и иного порядка вещей не мыслят. Только господство — подчинение. Во-вторых, постулаты англосаксонской геополитики, принадлежащие ее основоположникам — англичанину Маккиндеру и американцам Мэхану и Спайкмену. Если коротко, то Евразия — центр мира, и кто не там, тот не у дел, на удаленной от центра периферии. В-третьих, «зеленый» неоколониализм, зашифрованный в «Целях устойчивого развития». Если доминирование по оси «метрополия — окраины» утрачено, то вместе с ним теряется и рента от ресурсной эксплуатации окружающего мира, включая эксклюзив подконтрольной мировой валюты. Самое главное: придется умерить аппетиты, прекратить паразитировать на других странах и начинать жить собственным производительным трудом. А не финансовыми спекуляциями, с помощью которых перекачивать достаток из чужого в свой карман, утратив экстерриториальную юрисдикцию, уже не получится. В-четвертых, глобальная проекция военной мощи с помощью укрепления системы альянсов, которую администрация Джо Байдена поставила во главу угла своей внешней политики.

Итак, еще раз: в Лондоне и Вашингтоне прекрасно понимают, что они и даром никому не сдались, чтобы к ним лезли с угрозами; просто и к себе никто не пустит. В этом «катастрофа». Ибо по факту это будет означать, выражаясь политкорректным языком, неминуемый «возврат в естественный ареал исторического обитания» плюс раскол Запада. Некоторые страны континентальной Европы, которых будет становиться всё больше и больше, примутся отказываться от сомнительной привилегии поддержания союзнических отношений; кому ж охота плестись в хвосте лузера?

Второе, чем недовольны «общественники» имени Джексона, — расширением взаимодействия вооруженных сил России и Китая. С неподдельным возмущением пересчитываются совместные учения, хотя при этом стыдливо, но признают факт проведения американцами учений в 20 км от российской границы.

Демонстрация вооружения и военной техники ВМС Китая в рамках российско-китайского учения Mil.ru

Тут картинку можно еще дополнить постоянными провокационными проходами кораблей ВМС США и других стран НАТО через Тайваньский пролив, который никакого отношения к зоне ответственности Североатлантического блока не имеет, что признается США и остальным Западом в виде принципа одного Китая. Или не признается? Авторша сама насмерть напугана и пугает окружающих тем, что «авторитарные державы» устами глав военных ведомств охарактеризовали свое сближение «стабилизирующим фактором в мировых делах». В то время как репутация правительства Байдена «запятнана тем, что произошло в Афганистане, и это привело к тому, что многие люди подвергли сомнению доверие к США». Спрашивается, а кто их туда звал, и зачем было для этого устраивать провокацию с подрывом собственных зданий на Манхэттене — назовем вещи своими именами. Там, между прочим, только официально погибли более 3 тыс. американцев и граждан других стран.

Что пугает англосаксонский Запад на самом деле? Объединение военных потенциалов. Авторша проговаривается, опять по Фрейду, что «Америка не сможет воевать с Россией и Китаем в одиночку», и ей «понадобятся западные партнеры» по НАТО. Понимая, что на языке у потенциального читателя застывает вопрос: а с чего вдруг придется воевать, ему с ходу, чтобы не задумывался, предлагается готовый зомби-штамп. «Если Россия и Китай нападут на американские войска, Великобритании придется вмешаться…»— так звучит этот образчик дешевой пропаганды, навязшей в зубах еще с советских времен.

Советский плакат. Политика СШАнтажа.1984

То есть американские войска, провоцирующие китайцев на Тайване и русских на Украине, в Грузии, Чёрном море и т.д., не нападут, а русские и китайские-де — могут. Но и здесь два среза. Один лежит на поверхности: «агрессивные автократии запугивают беззащитные демократии», с ним все понятно. Но есть и другой, который идет подтекстом: «Европа будет охвачена беспорядком. Мы должны быть готовы к случайным ударам — и мы должны войти внутрь». Случайно ли именно в эти дни и именно Лондон объявил о возможной передислокации своих военнослужащих в оккупированную Германию якобы для «противодействия» российской «агрессии» на Украине. И надо понимать, что расширение англосаксонского военного присутствия на континенте — это, по сути, продолжение расширения НАТО, только не в экстенсивной, количественной, территориальной форме, а в качественной.

Отдельно еще: где Россия и Китай могут «напасть на американские войска»? В Европе, о которой ведется речь и где расположена Великобритания, нет китайских сил, а на Дальнем Востоке нет британцев, а американцы присутствуют на «непотопляемых авианосцах», в основном в Японии. Но Япония — вот незадача! — сама России угрожает, причем постоянно, но при всём лицемерном цинизме ее лидеров даже они не заикаются ни о какой российской угрозе. А если «прицепиться» к совместному российско-китайскому военно-воздушному патрулированию силами дальней авиации двух стран, то оно осуществляется не так часто, вызывает истерическую реакцию у американских вассалов, которые из-за этого ссорятся, а Вашингтон хранит молчание и, наконец, в статье про такое патрулирование вообще не упоминается. А что тогда авторша имеет ввиду? Уму непостижимо!

Ну и в том, что касается красочной картинки сравнения американского и российско-китайского военных потенциалов, британская статья откровенно мухлюет. Во-первых, если говорить о конвенциональных силах в Европе, то где совокупный потенциал НАТО? Почему приведен только американский потенциал? А где потенциал Сил самообороны Японии, если мы говорим о Дальнем Востоке? Почему ничего этого не приведено? Не потому ли, что в этом случае приписываемое России и Китаю «угрожающее» превосходство окажется пшиком? Во-вторых, самая большая беда нестыковок — в ядерной теме. У США — 3,75 тыс. боезарядов, у России — 6,4 тыс., у Китая — 0,35 тыс. единиц. В сумме у Москвы и Пекина-де — 6,75 тыс. боезарядов. То есть вдвое больше, чем у США. Как на самом деле? Прежде всего, кроме США, в блоке НАТО ядерное оружие имеется еще и у Великобритании и Франции, а за пределами блока — еще и у Израиля, полноценного сателлита Вашингтона, а также у Индии, входящей в возглавляемую Вашингтоном четверку Quad. Как быть с этой статистикой? Идем дальше. Действующий договор СНВ-3 ограничивает количество развернутых боезарядов 1,55 тыс. единиц; количество носителей в пределах триады стратегических ядерных — сил (СЯС) — 700 шт. в сумме: межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования, баллистических ракет атомных подводных лодок (ПЛАРБ) и тяжелых (стратегических) бомбардировщиков. Паритет нарушен? Но ведь не кто иной, как Байден, придя к власти, собственноручно пролонгировал СНВ-3. Согласился на заведомо невыгодные условия? Отнюдь! Всего лишь отказался от попыток вовлечь в процесс СНВ Пекин без вовлечения в таковой Лондона и Парижа. Значит, нет никакого ядерного диспаритета по количеству.

Правда, есть определенный качественный. Российская триада в основном завершила модернизацию, а американская нет. Но виноваты в этом не «эти русские», а сам Вашингтон, который в клинтоновско-козыревские времена носился с идеей обнуления ядерных потенциалов в рамках процесса СНВ, чтобы получить одностороннее решающее преимущество за счет технологии глобального обезоруживающего неядерного удара. Кто ж им виноват, что они просчитались, затормозив обновление триады СЯС и бросив все силы в неядерную сферу высокоточного оружия? Это разве мы им устроили? Или всё-таки они себе сами? А мы при чём? Входить в положение вероятного противника, ограничиваясь сверх меры потому, что «Акела промахнулся», — это просто какой-то особо изощренный мазохизм!

И так во всём. Если суммировать, получается очень простая вещь. Еще Бжезинский почти тридцать лет назад предупреждал своих последователей. Если они хотят сохранить американское лидерство и в управляемом режиме трансформировать его в некий «мировой центр совместной политической ответственности» под собственным контролем, ни в коем случае не должны допустить в Евразии никаких альянсов, способных бросить США вызов.

Збигнев Бжезинский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Последователи не то чтобы это предупреждение проигнорировали, но «сапоги Рейгана и Буша-ст.» им оказались не по росту — они в них утонули. «Пили, ели, веселились / Подсчитали — прослезились». И вот теперь задним числом пытаются взять реванш за «прощелканное» двадцатилетие почивания на лаврах, потрясают и размахивают кулаками, оказываясь не в состоянии взять в толк, почему никто особо не боится, а некоторые, даже «свои», вроде Эрдогана, просто «посылают». Баланс в мире изменился, и сегодня благосклонность Вашингтона — не гарантия, во-первых, благополучия, а во-вторых, — безопасности. Потому и сетуют на афганский прецедент. Точно так же перед приходом Рейгана вспоминали Сайгон с бегством с крыш домов на улицах, уже занятых силами Вьетконга. В знаменитом «киссинджеровском треугольнике» США — Россия — Китай есть такое неписанное правило. Неизменно проигрывает тот, кто остается в одиночестве. Чем отличаются друг от друга США и Китай? Тем, что по-разному отнеслись к краху СССР и сделали (или не сделали) из него выводы. А теперь пожинают плоды собственного легкомыслия и авантюризма. Бог — он всё видит, да не скоро скажет, а тем более черту подведет. Видимо, сейчас просто уже пришло время, только и всего.