Ижевск, , 20:01 — REGNUM Удмуртия и Смоленская область вошли в число регионов России, где среди граждан, у которых впервые выявлены злокачественные новообразования, отмечена наиболее высокая доля случаев выявления рака на IV стадии. Об этом говорится в оперативном докладе Счётной палаты по итогам января-сентября 2021 года.

Хирурги республиканского онкологического диспансера Башкирии во время операции Health.bashkortostan.ru

Так, в Удмуртии доля пациентов, у которых впервые выявлены злокачественные новообразования на самой поздней стадии, составила 21,99%. Всего впервые онкологические заболевания выявлены у 723 жителей республики, из них у 159 человек — на IV стадии.

В Смоленской области данный показатель составляет 24,63%, на поздней стадии рак выявлен у 67 человек из 272 пациентов, у которых впервые выявили злокачественные новообразования.

Наименьшая доля выявления рака на IV стадии наблюдается среди московских пациентов — 1,17%, или у 1866 человек из 159 035 пациентов. Также низкий показатель позднего выявления рака зафиксирован в Брянской области — 2,21%, или 83 из 3757 пациентов.

При этом в Удмуртии наблюдается максимальная доля пациентов в России, у которых выявлены онкологические заболевания на III и IV стадиях — 42,19% от общего числа пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями. В Смоленской области этот показатель составляет 40,81%, в Ульяновской области — 35,86%, в Туве — 35,55% и в Дагестане — 35,06%.

По оценкам СП, такие показатели могут свидетельствовать о ненадлежащем проведении профилактических осмотров и диспансеризации в ряде субъектов РФ, что требует дополнительного анализа со стороны ФОМС (Фонда обязательного медицинского страхования) и Минздрава России.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Удмуртии, в 2020 году впервые злокачественные новообразования были выявлены у 4857 жителей республики, их них рак на ранней стадии подтвердили в 2991 случае. Всего по состоянию на начало 2021 года на учете с онкологическими заболеваниями состоял 39 931 человек.