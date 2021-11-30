Красноярск, , 20:00 — REGNUM В Красноярске состоялось закрытие первого окружного форума «Российская креативная неделя — Сибирь».

Красноярск Иван Шилов, ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мероприятие проходило в формате трехдневного брейншторма и объединило 250 представителей креативного бизнеса и институтов развития из 18 регионов.

Участники форума обсудили развитие креативного потенциала Сибири и других регионов страны.

Онлайн-трансляции дискуссий собрали более 2,5 млн просмотров в социальной сети «ВКонтакте».

Итогом первого окружного форума «Российская креативная неделя — Сибирь» стали стратегические решения и предложения, направленные на совершенствование креативных индустрий региона. На форуме были внесены предложения по созданию в Красноярском крае Сибирского представительства Президентского фонда культурных инициатив, формированию регионального фонда поддержки кино и открытию в Красноярске первого в России Центра кастомизации и развития fashion-индустрии.

Александр Усс, губернатор Красноярского края, обратился к участникам «Креативной недели»: «Форум помог определиться и найти нашему региону свою специфику, понять, в каких из 14 креативных индустрий можем быть проактивными и уникальными. С этой целью мы начали сотрудничество с ключевыми институтами развития и организациями. Так, на форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с «Роскультцентром». Важно, что начата межотраслевая работа, мы создаем рабочую группу, в которую войдут представители Минкульта, Минэкономразвития и других ведомств. Ключевая задача на ближайшее время — разработка концепции развития креативных индустрий в Красноярском крае. При этом мы получили обратную связь от коллег из других субъектов, и я рад, что вопросы, которые обсуждались на форуме «Российская креативная неделя — Сибирь», оказались актуальны и для представителей других регионов — дискуссии форума онлайн посмотрели более 2,5 млн раз».

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков выразил радость, что Российские креативные недели шагнули в Сибирский федеральный округ, где потенциал креативных индустрий проявляется за счет внутреннего туризма, культурной среды, IT-технологий.

«Пока мы, как государственная власть, еще думаем, как помогать креативным индустриям, эти огромные кластеры людей и проектов вносят большой вклад в ВВП страны, они уже есть, живут и развиваются. Задача государства — создать условия для развития творческих сообществ», — уверен Сергей Новиков.

Марина Абрамова, директор ФГБУ «Роскультцентр», директор фестиваля-форума «Российская креативная неделя», отметила: «Надеюсь, импульс первой окружной «Российской креативной недели» в Сибири перейдет и в другие регионы. Мэры городов, главы различных территорий, возможно, осознают, каков потенциал творческих людей и индустрий и как его можно взращивать. Мы видим, как изменилось отношение к креативным индустриям за последние два года. При большой поддержке Администрации Президента, прежде всего, Управления Сергея Геннадьевича Новикова, за эти два года были запущены многие платформенные решения, которые позитивно повлияли на креативную деятельность. И мы за это очень благодарны».

Музыкант и композитор Кирилл Рихтер обратил внимание участников форума на роль фигуры художника, творца в креативных индустриях: «Успех любого проекта — результат работы художника, его творчества. Если бы я думал, сколько у меня будет подписчиков и сколько я получу за концерт, вряд ли я бы занимался творчеством. К сожалению, в России много скепсиса по отношению к людям, которые пытаются что-то делать, даже тогда, когда речь идет о непересекающихся сферах. Например, я встречал дирижеров, которые отказывались играть мою симфоническую сюиту. И я помню пять лет адского труда, когда должен был пробиваться через этот скепсис. Я вижу много прекрасных, талантливых людей в Сибири и государство должно обратить на них внимание. Помощь таким талантам — в первую очередь не вопрос законодательства, а преодоление менталитета и мировоззрения. Классно было бы возродить то время, когда классическая музыка взрывает кассы и вызывает жаркие споры. Это искусство живо, вызывает у людей интерес, энергию, идеи».

Всего в рамках форума состоялось более 60 мероприятий. Партнерами деловой программы выступили: АО «Роскино», ресурсный центр Fashion Hub Russia, Ассоциация Брендинговых Компаний России, завод электроакустических инструментов «Октава», Ассоциация коммуникационных агентств России, коммуникационных агентство Monstars, продюсерский компании «Культура потребления», агрегатор технологических проектов Venn и КГБУК «Енисей кино».

Подписано соглашение о сотрудничестве в рамках развития креативных индустрий директором Роскультцентра и фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Мариной Абрамовой и губернатором Красноярского края Александром Уссом, а также соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию кластера креативных индустрий Красноярского края «Квадрат».

Креативный кластер создается по поручению губернатора края региональным центром «Мой бизнес», дизайн-агентством «АртСтиль», ООО «ИТЕО», ООО «Ньютон-парк», ИП «Белоус» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». У новой организации уже есть свое современное арт-пространство в центре краевой столицы. Скоро здесь в полной мере начнут работать художественный и керамический коворкинги, мастерская интерактивных решений, архитектурное и дизайн-бюро, типография, театральная студия, школа барабанщиков и т. д.

Обсуждая развитие кино в регионе эксперты и участники отметили, что у этой индустрии огромный потенциал, которым необходимо правильно воспользоваться, а также остановились на вопросе дефицита профессионалов. Кроме этого, заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин рассказал, что регионом выделены средства на создание кинокомиссии. Планируется, что уже в 2022 году она проведет первый деловой форум для производителей кино, а в 2023—2024 годах в крае будет организована система рибейтов.

Представители fashion-индустрии остановились на вопросах инноваций и глобальных трендовые, которые существенно меняют рынки, тенденции и подходы к управлению. Поговорили о том, как устойчивое развитие влияет на индустрию моды. Остановились на «зеленой» этого процесса, обозначил те экологический проблемы, которые существуют в отрасли лёгкой промышленности, и возможные пути их решения.

Об инновациях, которые предлагается внедрить для устойчивого развития предприятий отрасли высказалась председатель правления группы компаний Fashion Hub Russia Валентина Ростовщикова. Она обозначила проблем, которые не позволяют развиваться отрасли моды в креативной индустрии. И одним из драйверов для решения проблемы назвала создание центров кастомизации при вузах, малых инновационных предприятиях, при колледжах, в основу которых будут заложены принципы осознанного потребления. В их лабораториях планируется как производственная, так и образовательная деятельность по авторским методикам в рамках международных образовательных трендов.

В секции «Издательское дело» состоялось сразу шесть масштабных событий. Они позволили обсудить организаторам и программным директорам столичных и региональных проектов как классические, так и новые форматы книжных ярмарок и фестивалей, которые могут решить некнижные задачи и стимулировать рост и развитие территорий. Ответить на вопрос о том, зачем городам и бизнесу поддерживать книжные проекты и какие форматы наиболее эффективны? Особый интерес вызвали дискуссия, посвященная книгоизданию, а также паблик-ток «Сила слова: новые форматы в PR и маркетинге для продвижения издательств». Эксперты книжной индустрии провели ревизию инструментов продвижения и обсудили эффективные на сегодняшний день.

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Актуальные практики и подходы в работе с местным сообществом обсудили культуртрегеры на масштабной сессии «Биеннале всея Руси: зачем городам России глобальные арт-проекты». Именно биеннале способны оживить местное творческое сообщество и заставить культурный бренд региона зазвучать. И сегодня этот формат становятся эффективным инструментом работы с локальной спецификой в глобальном контексте, осмысляя память места и индустриальное наследие городов и регионов, уверены эксперты.

Партнёрские сессии коммуникационного агентства Monstars были направлены на переосмысление отношений с работой, рабочим временем, клиентами и пространством, движимое технологиями. Современные организации ищут новые формы охвата людей и общения с ними, а также передачи впечатлений от бренда на расстоянии. Эти эксперименты с новыми решениями, местами и эмоциями и желание вырваться из цифровых ограничений и стали предметом обсуждения.

IT-направление в рамках Российской креативной недели в Сибири объединило в себе самые разные вопросы. Эксперты поговорили о поддержке социальной повестки и соблюдении этических норм при всё более оперативном внедрении новых цифровых сервисов и технологий, а также повышение инвестиционной привлекательности проектов социальной ответственности. Сможет ли искусственный интеллект стать технологией, понимающей мозг? Как изменится потребление персональных устройств? И как предотвратить киберугрозы при проектировании нейроинтерфейсов? На эти вопросы ответы искали участники сессии «Welcome to 2030: будут ли доступны наши мысли технологиям?»

Практически в каждой креативной индустрии в процессе форума специалисты отмечали трудности с подготовкой кадров. Во сколько лет следует начинать обучение цифровым навыкам, как и с помощью каких цифровых технологий это можно сделать? Эксперты остановились на факторах, влияющих на цифровизацию образования, а также на навыках, необходимых современным школьникам и педагогам. Поделились опытом работы в рамках профориентационного проекта «Урок цифры», представили другие образовательные ресурсы, а также обсудили сложности, которые стоят на пути масштабирования лучших практик.

Форум состоялся в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России.

Организаторы мероприятия — ФГБУ «Роскультцентр» и правительство Красноярского края рассматривают возможность сделать событие ежегодным.