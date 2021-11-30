30 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 21:55 — REGNUM Восемнадцать демократов в палате представителей США уходят в отставку в январе 2023 года, и место спикера палаты Нэнси Пелоси может занять новый претендент, если партии удастся сохранить свое большинство после выборов 2022 года.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Пелоси еще не делала официального заявления на 2022 год. Однако в прошлом она подтвердила обещание, данное в 2018 году, что ее нынешний срок в качестве спикера палаты представителей будет последним.

При этом в последнее время она уклонялась от вопросов насчет того, будет ли она переизбираться. Если она решит не бороться за кресло спикера, то присоединится к длинному списку демократов, решивших уйти в отставку в преддверии промежуточных выборов, которые, как предполагается, будут не простыми для Демократической партии.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Вот в чем проблема. Политики в конгрессе хотят удержаться у власти как можно дольше любыми средствами. Чем дольше они остаются на своем посту, тем больше они считают себя вправе лгать, обманывать, воровать и т. д., чтобы остаться там. Нам стоит избавиться от карьерных политиков», — считает bigislehawaiian.

«Будем надеяться, что она уйдет на пенсию в сосновом ящике», — злобно пишет hunterscott.

«Крысы бегут с тонущего корабля! Демократы знают, что они разрушили США, и теперь хотят спрятаться», — уверен CU-Buffs.

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«Ей не придется переизбираться. Республиканская партия обретет большинство и выберет своего спикера», — предсказывает defundcancelpolice.

«Я прочитал статью о том, что Пелоси покинула Калифорнию и приобрела дорогое поместье во Флориде. Это говорит о том, что она, возможно, завязывает с работой», — делится GreaseMonkey397.

«Пелоси — едва ли не самый коррумпированный политик в истории Америки. Она пыталась превзойти Хиллари и почти выиграла…» — заявляет USAFirst422.

«Хммм… Интересная ситуация. Если Пелоси не будет баллотироваться, это будет рассматриваться как признак того, что демократы действительно в беде — громкая отставка укажет на панику. Если она будет баллотироваться, но ее партия потеряет большинство, будет ли она действительно работать? Если демократы каким-то образом сохранят большинство, позволят ли они ей остаться на посту спикера? Я думаю, что она будет баллотироваться, чтобы сохранить лицо для партии демократов, но уйдет в отставку после выборов», — рассуждает greenerbug.

«Она была балластом, который следовало выбросить за борт 20 лет назад. Партия Байдена и ее спикер занимаются профессиональным развратом», — негодует dysterbed.

«Зубы Пелоси ушли в отставку 30 лет назад», — комментирует imoverherenow999.

«Наши отцы-основатели никогда не предполагали, что в Конгрессе люди будут карабкаться по карьерной лестнице, забыв о миссии служить людям», — грустит NJFishHead192.

«Я слышал, что Нэнси спит, вися вверх ногами, как летучая мышь из преисподней», — указывает WhistleDick76.

«Для нее это конец, и он не мог наступить раньше. Она вводила в заблуждение и лгала, чтобы добиться своего поста снова и снова. Ее муж должен быть самым удачливым инвестором в мире, так как он за несколько недель до принятия основных законов заработал на многочисленных акциях. Они должны сидеть в тюрьме, а не строить новый комплекс в Калифорнии», — подчеркивает sealman42.

Напомним, что комитет партии республиканцев, занимающийся сбором средств для промежуточных выборов в палате представителей США, собрал более $150 млн с начала 2021 года. Эта рекордная сумма, собранная за девять месяцев, на 74% больше, чем республиканцам удалось собрать в прошлом году. У группы сейчас на руках $65 млн наличными, что почти в три раза больше, чем у них было в это же время четыре года назад.

«Демократы в палате представителей спешат к выходу, потому что они знают, что их дни сочтены, и мы надеемся продолжать давление», — сказал в своем заявлении председатель национального республиканского комитета Конгресса Том Эммер.

Демократы Республиканцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Издание отмечает, что цифры указывают на то, что республиканцы энергично движутся к промежуточным выборам на фоне того, как президент-демократ Джо Байден теряет свою популярность среди населения. Отметим, что партия президента почти всегда проигрывает на промежуточных выборах.