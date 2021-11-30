Джозеф Тёрнер, 30 ноября 2021, 21:55 — REGNUM Восемнадцать демократов в палате представителей США уходят в отставку в январе 2023 года, и место спикера палаты Нэнси Пелоси может занять новый претендент, если партии удастся сохранить свое большинство после выборов 2022 года.
Пелоси еще не делала официального заявления на 2022 год. Однако в прошлом она подтвердила обещание, данное в 2018 году, что ее нынешний срок в качестве спикера палаты представителей будет последним.
При этом в последнее время она уклонялась от вопросов насчет того, будет ли она переизбираться. Если она решит не бороться за кресло спикера, то присоединится к длинному списку демократов, решивших уйти в отставку в преддверии промежуточных выборов, которые, как предполагается, будут не простыми для Демократической партии.
Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.
«Вот в чем проблема. Политики в конгрессе хотят удержаться у власти как можно дольше любыми средствами. Чем дольше они остаются на своем посту, тем больше они считают себя вправе лгать, обманывать, воровать и т. д., чтобы остаться там. Нам стоит избавиться от карьерных политиков», — считает bigislehawaiian.
«Будем надеяться, что она уйдет на пенсию в сосновом ящике», — злобно пишет hunterscott.
«Крысы бегут с тонущего корабля! Демократы знают, что они разрушили США, и теперь хотят спрятаться», — уверен CU-Buffs.
«Ей не придется переизбираться. Республиканская партия обретет большинство и выберет своего спикера», — предсказывает defundcancelpolice.
«Я прочитал статью о том, что Пелоси покинула Калифорнию и приобрела дорогое поместье во Флориде. Это говорит о том, что она, возможно, завязывает с работой», — делится GreaseMonkey397.
«Пелоси — едва ли не самый коррумпированный политик в истории Америки. Она пыталась превзойти Хиллари и почти выиграла…» — заявляет USAFirst422.
«Хммм… Интересная ситуация. Если Пелоси не будет баллотироваться, это будет рассматриваться как признак того, что демократы действительно в беде — громкая отставка укажет на панику. Если она будет баллотироваться, но ее партия потеряет большинство, будет ли она действительно работать? Если демократы каким-то образом сохранят большинство, позволят ли они ей остаться на посту спикера? Я думаю, что она будет баллотироваться, чтобы сохранить лицо для партии демократов, но уйдет в отставку после выборов», — рассуждает greenerbug.
«Она была балластом, который следовало выбросить за борт 20 лет назад. Партия Байдена и ее спикер занимаются профессиональным развратом», — негодует dysterbed.
«Зубы Пелоси ушли в отставку 30 лет назад», — комментирует imoverherenow999.
«Наши отцы-основатели никогда не предполагали, что в Конгрессе люди будут карабкаться по карьерной лестнице, забыв о миссии служить людям», — грустит NJFishHead192.
«Я слышал, что Нэнси спит, вися вверх ногами, как летучая мышь из преисподней», — указывает WhistleDick76.
«Для нее это конец, и он не мог наступить раньше. Она вводила в заблуждение и лгала, чтобы добиться своего поста снова и снова. Ее муж должен быть самым удачливым инвестором в мире, так как он за несколько недель до принятия основных законов заработал на многочисленных акциях. Они должны сидеть в тюрьме, а не строить новый комплекс в Калифорнии», — подчеркивает sealman42.
Напомним, что комитет партии республиканцев, занимающийся сбором средств для промежуточных выборов в палате представителей США, собрал более $150 млн с начала 2021 года. Эта рекордная сумма, собранная за девять месяцев, на 74% больше, чем республиканцам удалось собрать в прошлом году. У группы сейчас на руках $65 млн наличными, что почти в три раза больше, чем у них было в это же время четыре года назад.
«Демократы в палате представителей спешат к выходу, потому что они знают, что их дни сочтены, и мы надеемся продолжать давление», — сказал в своем заявлении председатель национального республиканского комитета Конгресса Том Эммер.
Издание отмечает, что цифры указывают на то, что республиканцы энергично движутся к промежуточным выборам на фоне того, как президент-демократ Джо Байден теряет свою популярность среди населения. Отметим, что партия президента почти всегда проигрывает на промежуточных выборах.