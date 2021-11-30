Москва, , 20:19 — REGNUM Между Германией и США может начаться торговая война. Об этом 30 ноября заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

Причиной тому могут стать санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» и европейских энергетических компаний, которые участвуют в проекте.

«Американский конгресс говорит Джо Байдену (президенту США — прим. ИА REGNUM): ты не будешь получать денег на военный бюджет, если не закроешь «Северный поток — 2». Он говорит: мы с Германией договорились, что он будет. Что произойдёт, если у Байдена сдадут нервы? Он с Владимиром Путиным хочет говорить, а его соперники в СШГА говорят, что надо Путина изолировать, а он этого делать не будет… Или будет? Посмотрим. Но если он пойдет на встречу конгрессмена и введет санкции в отношении европейских энергетических компаний, это будет означать торговую войну с Германией — главным своим союзником в Европе», — сказал Рар.

Также политолог не исключил, что конгрессмены в США целенаправленно пытаются таким образом «дисциплинировать» новое правительство в Германии.

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