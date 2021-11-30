Челябинск, 30 ноября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Челябинской области осуждён военнослужащий за хищение автомобилей «Урал-4320». Приговор вынес гарнизонный суд.

Суд

По данным следствия, капитан являлся начальником автомобильной и электрогазовой службы и решил похитить два автомобиля. Он подыскал соучастника, который согласился их продать, изготовил документы с недостоверными данными об их техническом состоянии и получил наряд на передачу техники в капитальный ремонт. Затем автомобили были вывезены и переданы соучастнику для продажи, а капитан изготовил акты об их списании.

Суд назначил офицеру пять лет условно и оштрафовал на 200 тыс. рублей. Его соучастник получил год условного наказания.