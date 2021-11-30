Москва, , 19:53 — REGNUM Некоторые нарушения в сфере лесоохраны в регионах РФ не фиксировались, например, в части предоставления прав на использование лесов или осуществления компенсационного лесовосстановления. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Виктория Абрамченко Economy.gov.ru

Она отметила, что за шесть месяцев 2021 года 86 должностных лиц территориальных органов и подведомственных учреждений Рослесхоза выявили в сфере лесоохраны 192 административных правонарушения. В то же время лесные инспекторы Архангельской и Иркутской областей, общая численность которых в 14 раз больше, за тот же период выявили 83 административных правонарушения.

Эксперимент по лесоохране, проводимый федеральной властью в двух областях, уже показал эффективное осуществление контрольно-надзорных полномочий за счет современных дистанционных методов выявления нарушений и применения новых алгоритмов взаимодействия служб, подчеркнула вице-премьер.